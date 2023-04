Sky - Quattro cambi rispetto al Milan: le probabili scelte di Spalletti

Luciano Spalletti schiererà i suoi con il consueto 4-3-3 a Lecce, lo dice Sky Sport con gli aggiornamenti sulla formazione

Luciano Spalletti schiererà i suoi con il consueto 4-3-3 a Lecce, lo dice Sky Sport con gli aggiornamenti sulla formazione. In porta ci sarà sicuramente Meret. La difesa a 4 probabilmente sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. A centrocampo l’inamovibile Lobotka sarà coadiuvato da Anguissa sul centro-destra e da Elmas sul centro-sinistra. In attacco ancora out Osimhen, dunque come prima punta agirà Raspadori, in vantaggio su Simeone, con Lozano e Kvaratskhelia sulle corsie esterne.