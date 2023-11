Sky - Rinnovo Osimhen, il Napoli continua a lavorare per trovare un accordo: si cerca punto d’incontro

Ieri ha fatto notizia la notizia del procuratore di Victor Osimhen a Castel Volturno per incontrare Walter Mazzarri e per parlare con il suo assistito

Ieri ha fatto notizia la notizia del procuratore di Victor Osimhen a Castel Volturno per incontrare Walter Mazzarri e per parlare con il suo assistito anche per capire come procede il recupero dall’infortunio subito più di un mese fa.

La redazione di Sky Sport fa sapere che si continua a lavorare per averlo a disposizione a Bergamo, ma soprattutto per cercare un punto di incontro sul rinnovo del contratto tra le esigenze del Napoli e quelle del nigeriano. Si lavora, quindi, su più tavoli, in attesa del debutto del nuovo Napoli di Walter Mazzarri.