Sky - Rinnovo Osimhen, l'agente è ancora in ritiro. Offerta saudita rifiutata dal Napoli: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, è ancora a Castel di Sangro, dove si è incontrato con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ad azzurro Andrea Chiavelli durante la giornata di oggi, oltre ad aver programmato un nuovo appuntamento per stasera. Si continua a lavorare per trovare una quadra per il rinnovo del centravanti, intanto il Napoli, dall'Arabia, di concreto ha ricevuto un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa, considerando che la richiesta del club è due, se non tre volte superiore.

Importante anche la volontà del giocatore di voler continuare a giocare ai massimi livelli in Europa. A riferirlo è Sky Sport.