Sky - Rinnovo Osimhen: soluzione è il lodo Cavani ed eccezione sui diritti d’immagine, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiene banco in casa Napoli il rinnovo di Victor Osimhen. Il secondo incontro tra De Laurentiis e il procuratore di Osimhen ha confermato l’intenzione delle parti di fare il possibile per trattenere l’attaccante a Napoli. La strada è ancora lunga e le parti sono ancora molto distanti, ma l’impegno è costante. L’entourage del giocatore è, però, consapevole di non poter chiedere un ingaggio fuori portata dai parametri del club.

Per questo si sta lavorando, una soluzione potrebbe essere il lodo Cavani: inserire nel contratto una clausola rescissoria più abbordabile rispetto alla richiesta da 200mln di euro. Ad avvicinare le parti anche una gestione condivisa dei diritti di immagine, uno strappo alla regola fatto in precedenza per alcuni calciatori azzurri. Si continua a lavorare nella direzione giusta per raggiungere un accordo il prima possibile per togliere cattivi pensieri dalla testa di Victor ed evitare che qualche grande club si faccia sotto con un’offerta irrinunciabile. A riferirlo è Sky Sport.