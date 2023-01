Sky - Rrahmani vicinissimo al rinnovo! Fissato l'incontro per la firma: i dettagli

Dopo Stanislav Lobotka, ecco Amir Rrahmani. Il Napoli prosegue l'opera di continuità dell'organico ed è pronto a blindare anche il difensore kosovaro.

Incontro per chiudere

Sì, perché è fissato proprio per la prossima settimana un incontro tra l'entourage dell'ex Hellas Verona e la società partenopea. L'accordo c'è quasi, le parti sono vicine ad un'intesa per un nuovo contratto fino a giugno 2027. A riferirlo è l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.