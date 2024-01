Sky - Samardzic-Napoli, sistemati diritti d'immagine ma chiesta maxi commissione

Sono stati sistemati i diritti di immagini, ma la commissione richiesta è molto alta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Trattativa ad oltranza del Napoli con l’Udinese per Lazar Samardzic. Una trattativa più che tra i due club, per la quale stanno trattando i due presidenti De Laurentiis e Pozzo (non mancano molti dettagli), è con l’entourage del giocatore.

Sono stati sistemati i diritti di immagini, ma la commissione richiesta è molto alta. Non è quindi un’operazione in chiusura imminente, ma che sta andando avanti per cercare di arrivare alla conclusione. A riferirlo ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.