Sky - Samardzic, ostacolo Giuntoli: vuole fargli attendere la Juve a giugno

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione della trattativa per Lazar Samardzic

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione della trattativa per Lazar Samardzic tra Napoli e Udinese: “L’operazione non è ancora chiusa, non c’è ancora un accordo definitivo tra Udinese e Napoli. Non c’è nemmeno un accordo totale e con il giocatore, che vuole insieme al suo entourage valutare bene se accettare o meno.

Ostacolo Juve. "Intanto la Juventus è ancora in pressione per giugno. E’ possibile, dunque, che una delle motivazioni del titubare al Napoli sia che Giuntoli stia cercando di insistere per portarlo in estate in bianconero”.