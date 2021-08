Sky - Samp, contatti avviati col Napoli per Petagna: settimana prossima decisiva?

Con l'infortunio di Gabbiadini, la Samp cerca un nuovo attaccante. Piace Andrea Petagna come riportato dalla redazione di Sky Sport. La Sampdoria ha avviato i primi contatti per riportarlo a Genova, dove aveva collezionato appena 5 presenze da appena 18enne. I blucerchiati sperano di avere il via libera dal club azzurro la prossima settimana, ma è difficile che il giocatore lasci la squadra di Spalletti in questa sessione di mercato.