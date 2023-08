Sky - Se parte Lozano, possibile tentativo per Gudmundsson del Genoa

L'affare tra Napoli e Psv Eindhoven per Hirving Lozano non sembra facile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'affare tra Napoli e Psv Eindhoven per Hirving Lozano non sembra facile: c'è da trovare l'intesa tra domanda e offerta e sull'ingaggio del giocatore. I due club torneranno in contatto dopo la gara del Napoli contro il Sassuolo.

Nel caso in cui la trattativa per la cessione del messicano dovesse concretizzarsi, il club di De Laurentiis potrebbe fare un tentativo per Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa protagonista nell'ultima stagione di Serie B. In ogni caso l'affare non risulterebbe affatto semplice. A riferirlo è Sky Sport.