Sky - Sfumato Veiga, il Napoli non si muoverà: centrocampo completo anche con Raspadori e investimento rinviato

Il Napoli, sfumato Gabri Veiga, non intende muoversi in entrata a centrocampo. Lo spagnolo, riferisce Sky Sport, era considerato un investimento per il futuro e il club azzurro non ha intenzione di andare a cercare un altro giocatore perchè non ha urgenza.

La nuova strategia - Il Napoli si sente abbastanza coperto nel ruolo perchè ha anche Raspadori che può essere considerato un jolly visto che nel precampionato è stato utilizzato in quella posizione. Il Napoli deciderà di fare l’investimento con assoluta calma nelle prossime finestre di mercato.