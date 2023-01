Sky - Si sblocca maxi-affare tra Napoli e Samp: arrivano Bereszynski e Contini per Zanoli! Cosa manca per la chiusura

Si è sbloccata la maxi-trattativa tra Napoli e Sampdoria per un triplice affare.

Si è sbloccata la maxi-trattativa tra Napoli e Sampdoria per un triplice affare. E’ appena arrivato l’ok di Nikita Contini al ritorno a Napoli. Di conseguenza si sblocca la trattativa che porterà di nuovo in azzurro il portiere insieme al terzino polacco Bartosz Bereszynski , mentre Alessandro Zanoli diventerà un calciatore blucerchiato.

Cosa manca per la chiusura - La Sampdoria cerca un nuovo portiere con cui sostituire Nikita Contini, mentre insieme al Napoli si cerca di colmare le ultime distanze sulle differenze d'ingaggio dei due terzini. A questo proposito, prima del trasferimento in blucerchiato, il club azzurro intende prima rinnovare il contratto di Alessandro Zanoli. Manca l'ultimo "ok" di Aurelio De Laurentiis, dopodiché l'operazione potrà concludersi, ma ormai siamo ai titoli di coda in questa trattativa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport sul suo sito ufficiale.