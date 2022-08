Sky - Simeone-Napoli, trattativa chiusa: manca solo l’ok di ADL, le ultime

Ultime sulla trattativa Giovanni Simeone-Napoli. Manca l’ok di De Laurentiis per chiudere l’affare.

Ultime sulla trattativa Giovanni Simeone-Napoli. Manca l’ok di De Laurentiis per chiudere l’affare. L’operazione è impostata: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni. C’è anche l’intesa con il Cholito: un anno di contratto, + altri tre, + un altro anno di opzione. Si aspetta dunque il via libera di De Laurentiis per un’operazione praticamente chiusa.

La posizione della Juventus - Simeone rientrava nel calderone di attaccanti seguiti dai bianconeri. Originariamente il Verona lo cedeva solo a titolo definitivo, motivo per il quale la Juventus non era nelle condizioni per fare l’affare. Chissà che ora che l’operazione è in prestito, la Juventus non possa inserirsi. A riferirlo è Sky Sport.