Sky - Sousa in ribasso, Galtier in rialzo: il nuovo allenatore del Napoli può arrivare dall’estero

© foto di Simone Lorini

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Il casting per l’allenatore del Napoli prosegue. Il borsino di oggi vede un Paulo Sousa in netto ribasso e un Galtier in rialzo. L’idea è che il nuovo allenatore possa arrivare dall’estero, quindi il tecnico del PSG è favorito su Garcia, anche se l’ex Roma conosce bene il nostro campionato, così come Fonseca, sondato in questi giorni.

Le quotazioni di Sousa sono in ribasso soprattutto per la clausola da 1 milione di euro che De Laurentiis non intende pagare. La Salernitana non è stata informata né dal tecnico né dal Napoli”.