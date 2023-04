Sky - Spostamento Napoli-Salernitana e ordine pubblico: domani nuova riunione in prefettura

Napoli-Salernitana sarà spostata a domenica? La situazione va monitorata giorno per giorno.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Napoli-Salernitana sarà spostata a domenica? La situazione va monitorata giorno per giorno. Quest’oggi si è tenuto un vertice in Prefettura a Napoli e domani è prevista un’ulteriore riunione per discutere dell’eventuale spostamento ma anche di ordine pubblico. Ci saranno infatti tante persone nel capoluogo partenopeo e le autorità cittadine stanno predisponendo nella maniera migliore tutto quello che riguarderà i festeggiamenti. A riferirlo è Sky Sport.