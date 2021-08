Sky - Su Insigne ci sono Everton e Zenit: spunta la volontà del capitano

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto per quanto riguarda Lorenzo Insigne. Il futuro del capitano del Napoli è quantomai incerto. Nelle ultime ore si sono registrati degli interessamenti, più che concreti di due club esteri. Si tratta dell’Everton di Benitez, e dello Zenit. L'interesse dell’Inter c'è e il club resta alla finestra ma c'è da capire quanto possa fare sul serio. Il Napoli chiede 30 milioni trattabili per Insigne. Lorenzo, a quanto pare, non se la sente di lasciare adesso la sua gente e mister Luciano Spalletti. La possibilità più concreta al momento è che si possa arrivare in scadenza e a quel punto si scatenerebbe un’asta.