Sky - Zerbin, ritorno di fiamma del Bologna: il Napoli valuta il prestito

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Alessio Zerbin: “Il Napoli non ha mai voluto cederlo in prestito in estate, ma adesso inizia a pensare di mandarlo a giocare con più continuità. Il Bologna è la squadra più interessata, lo era già quest’estate e adesso c’è un ritorno di fiamma. Vedremo se si concretizzerà questo prestito di Zerbin al Bologna, prima però, la dirigenza rossoblù vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita”.