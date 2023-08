Sky - Zielinski ha deciso: niente Arabia! Ora si tratta per il rinnovo

Piotr Zielinski continuerà a giocare nel Napoli anche nella prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski continuerà a giocare nel Napoli anche nella prossima stagione. Il polacco, dopo i dubbi espressi nelle ore precedenti, ha deciso di rifiutare l'offerta faraonica dell'Al-Alhi, decidendo di restare in azzurro. Il centrocampista sarà a disposizione di Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone. Adesso il club di De Laurentiis lavorerà per il rinnovo di contratto, operazione slegata dall'eventuale arrivo di Gabri Veiga. A riferirlo è Sky Sport.