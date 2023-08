Sky - Zielinski verso il rinnovo: ADL incontrerà l'agente dopo la gara di Frosinone

Il Napoli, come prima dell'inserimento degli arabi, aveva offerto un ingaggio al ribasso rispetto ai circa 4,5mln di euro che percepisce attualmente.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica dovrebbe essere il giorno del rinnovo di Piotr Zielinski col Napoli. Secondo Sky Sport, è previsto un incontro con gli agenti del giocatore dopo la sfida col Frosinone per cercare l'intesa dopo il rifiuto del polacco all'assalto saudita. Il Napoli, come prima dell'inserimento degli arabi, aveva offerto un ingaggio al ribasso rispetto ai circa 4,5mln di euro che percepisce attualmente. Zielinski è in scadenza a giugno 2024 e chiaramente ADL non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero la prossima estate.