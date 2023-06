Sky UK - Lozano, assalto dei club sauditi: il messicano ha aperto all’addio!

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si ferma il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l'Arabia Saudita che ora avrebbe messo nel mirino Hirving Lozano. A svelarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito scrive: "Molti club sauditi, infatti, hanno messo gli occhi su Hirving Lozano, come riportato anche da Lyall Thomas di Sky Sport Uk. L'ala del Napoli ha aperto alla cessione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024.

L'ala del Napoli, protagonista dello Scudetto della squadra di Spalletti dopo 33 anni, contribuendo con 3 gol e 3 assist in 32 partite, ha infatti aperto alla cessione".