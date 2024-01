Sportitalia - Incontro ADL-Conte per giugno! Offerto triennale: l'allenatore prende tempo, vuole il Milan

Antonio Conte negli scorsi giorni ha incontrato per la seconda volta di persona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte negli scorsi giorni ha incontrato per la seconda volta di persona il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che spinge e sul piatto mette tre anni di contratto. Secondo quanto riferito in esclusiva dal direttore di SPORTITALIA Michele Criscitiello, Conte ha accettato il secondo incontro per rispetto della piazza: non ha declinato, ha preso tempo perché non è convinto e in maniera molto educata ha riferito a De Laurentiis un nuovo aggiornamento.

Sullo sfondo c'è l'idea di tornare a Milano, è il suo obiettivo principale, la priorità potrebbe essere (usiamo tutti i condizionali del caso) il Milan. Nessun incontro diretto: Moncada e Ibrahimovic spingono per un futuro con Conte, ci sarebbe da convincere Furlani, che starebbe pensando a Thiago Motta per diversi ragionamenti: la rilevanza del personaggio, l'ingaggio importante e la costruzione della squadra. Conte, dunque, ha una priorità e si chiama Milan.