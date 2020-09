Sportitalia - Mai trattato Nandez, unico obiettivo Veretout: 30mln se partirà Koulibaly

Il Napoli non ha mai trattato Nahitan Nández. Lo ribadisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, dopo le parole del presidente del Cagliari Giulini che ha chiuso ad un addio del giocatore. Il club partenopeo prenderà un solo centrocampista e l'obiettivo è Jordan Veretout: l'offerta sarà di 30mln di euro, in caso di addio di Koulibaly, e solo in caso di un rifiuto della Roma si andrà su altri nomi che sono alternativi.