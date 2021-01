Sportitalia - Malcuit domani a Firenze: lascia Napoli in prestito con diritto di riscatto

La giornata di domani non sarà solo quella delle visite mediche di Fernando Llorente con l'Udinese. In uscita dal Napoli c'è anche Kevin Malcuit: il laterale nel pomeriggio sarà a Firenze: l'operazione - secondo Sportitalia - s'è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore era in esubero nel Napoli, così come lo spagnolo una volta rientrato Osimhen.