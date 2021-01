Sportitalia - Milik-Marsiglia, si chiude: altro rilancio e rinnovo per l'obbligo, i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito ai microfoni di Sportitalia gli ultimi aggiornamenti su Arkadiusz Milik: “Giornata svolta per Milik, c’è l’accordo totale tra il polacco e il Marsiglia, contratto da 4mln più bonus. In serata la call conference è andata molto bene. Le cifre comprendono la percentuale su una futura vendita che dipende molto dai bonus, dovrebbe esserci una base da 8/9 più bonus di 3/4, per arrivare ai 12/13mln totali. Milik ha accettato, ha l’accordo col Marsiglia. Penso che dopo questo turno di campionato, ma forse già domani si potrebbe chiudere anche col Napoli. Milik allungherebbe fino al 2022 col il club azzurro e il Marsiglia prenderebbe così l’obbligo di riscatto, sarebbe quindi un’operazione spalmata. C’è grande fiducia che questa operazione possa andare in porto”.