The Times: "Modificata la legge delle competizioni UEFA, niente quarantena per i nazionali". Lasciapassare per tre azzurri

"Il governo inglese modifica la legge in modo che i giocatori delle squadre delle competizioni UEFA per club siano esenti dalla quarantena anche se sono stati in un paese della lista rossa". A scriverlo su Twitter è Martyn Ziegler, giornalista del Times. Con questa modifica Ospina, Koulibaly e Osimhen saranno a disposizione di Spalletti per la trasferta di Europa League a Leicester.

Govt amends legislation so that players from teams in UEFA club competitions who travel to play in England are exempt from quarantine even if they have been in a red list country before that. pic.twitter.com/X26JymJ80D