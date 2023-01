Tmw - Bereszynski ha salutato i compagni! Sta partendo per le visite mediche

Bartosz Bereszynski è appena arrivato al centro sportivo della Sampdoria per salutare quelli che a breve saranno i suoi ex compagni di squadra

Bartosz Bereszynski è appena arrivato al centro sportivo della Sampdoria per salutare quelli che a breve saranno i suoi ex compagni di squadra. Il laterale polacco che passa al Napoli in prestito con diritto di riscatto nelle prossime ore volerà a Roma per sottoporsi a visite mediche e firmare coi partenopei. Nel pomeriggio, atteso l'arrivo a Bogliasco di Alessandro Zanoli: per lui prestito alla Samp dopo il rinnovo col Napoli.