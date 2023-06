Tmw - Il Napoli pesca di nuovo in Turchia: scelto il sostituto di Kim

Già a gennaio il club partenopeo si fece avanti chiedendolo in prestito con diritto di riscatto, così come la Roma.

Come un anno fa, il Napoli può pescare dal campionato turco il suo nuovo centrale di difesa. Con Kim Min-jae destinato ad andare via un anno dopo il suo arrivo dal Fenerbahce, destinazione Bayern Monaco, ecco che il club partenopeo si sta muovendo in maniera concreta per individuare sul mercato il suo sostituto e oggi il nome caldo è quello di Rayyan Baniya, difensore classe '99 del Fatih Karagümrük.

Nato a Bologna da padre beninese e madre turca, Baniya è cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Il suo trasferimento in Turchia è avvenuto nel 2021 e dopo l'ultima stagione alla guida della difesa della squadra allenata da Pirlo ha attirato l'attenzione dei più importanti club europei: Trabzonspor, Fenerbahce, Besiktas e Galatasaray. La sua intenzione però è quella di rientrare in Italia e il Napoli nelle ultime ore ha dato un'accelerata importante alla trattativa, forse decisiva.

Già a gennaio il club partenopeo si fece avanti chiedendolo in prestito con diritto di riscatto, così come la Roma. La società giallorossa ci stava pensando anche per questa estate ma poi ha virato su N'Dicka. Mentre il Napoli è sempre più convinto delle sue qualità e oggi vuole stringere per il suo arrivo, anche se sulle tracce del giocatore 24enne c'è anche il Torino. A rirerirlo è Tuttomercatoweb.