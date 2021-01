Tmw - Milik aspetta i documenti per il rinnovo: poi è pronto a volare a Marsiglia

Arkadiusz Milik e il Marsiglia. Sono le ore decisive, col giocatore che adesso insieme al suo entourage sta aspettando i documenti da parte del Napoli che gli permetteranno di rinnovare il contratto per due stagioni. Una tecnicalità: poi andrà all'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza. Questo permetterà all'OM di farlo pesare sul bilancio successivo ma al Napoli di incassare soldi pesanti. Milik è in scadenza (tecnicamente non si può andare in prestito vincolato a con sei mesi dalla fine del contratto, ndr), gli azzurri potranno prendere dall'operazione 9 milioni di euro più 3 di bonus con percentuale sulla futura rivendita.

Mancano i documenti per il rinnovo, poi il giocatore è pronto ad andare in Francia per firmare il quadriennale con la formazione di Villas-Boas.