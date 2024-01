Tmw - Samardzic-Napoli, ottimismo per la chiusura! Manca solo la commissione al papà

Prosegue la trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic per l'arrivo del centrocampista al club azzurro.

Prosegue la trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic per l'arrivo del centrocampista al club azzurro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW manca l'ultimo dettaglio, relativo alla commissione da dare al padre, prima della definitiva fumata bianca. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra, per poi far partire tutto l'iter delle visite mediche che porterà poi all'ufficialità del passaggio del calciatore alla società partenopea. Filtra ottimismo per la chiusura dell'operazione, con la trattativa che è alle fasi finali.

I dettagli dell'operazione tra Napoli e Udinese: l'accordo tra le parti è già stato trovato

Tra i partenopei e l'Udinese la trattativa è praticamente definita in ogni suo aspetto, col Napoli che metterà sul piatto 20 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus eventuali. Una cifra importante che ha convinto i friulani a dire sì alla cessione.

Il contratto di Samardzic.

Non appena verranno risolti gli ultimi dettagli con il padre-agente del centrocampista, il calciatore firmerà un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione, con un balzo in avanti importante rispetto a quanto percepito all'Udinese fino a oggi. Il classe 2002 è sempre più vicino al Napoli e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.