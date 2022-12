Top10 Gol 2022 - Domina Osimhen! Kvara-Raspa show, la girata del Cholito e la sorpresa Petagna

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

10^ - Politano in Verona-Napoli 2-5 il 15 agosto

Nella goleada al Verona, 5-2 all'esordio, c'è spazio nel finale anche per il primo gol di Matteo Politano che realizza in area di rigore su assist di Osimhen dopo una bellissima azione corale condotta con una serie di passaggi precisi e con grande rapidità. Primi indizi di quello che sarebbe accaduto nei mesi successivi con lo show degli azzurri.

9^ - Politano in Spezia-Napoli 0-3 il 22 maggio

Azione solitaria per Matteo Politano nell'ultima del Napoli dello scorso campionato. Nel successo per 3-0 contro lo Spezia in trasferta c'è gloria anche per l'esterno che parte da destra semina il panico e dal limite calcia col mancino sul secondo palo. Un gol bellissimo come culmine di una stagione comunque da ricordare, per lui e per il Napoli.

8^ - Anguissa in Napoli-Torino 3-1 il 1 ottobre 2022

Doppietta a sorpresa per Anguissa contro il Torino. Il secondo gol è una cavalcata fantastica con palla ricevuta a centrocampo, cinquanta metri con la sfera incollata al piede e poi in area quando potrebbe passarla il tiro inaspettato. Un gol stupendo per esecuzione e calma con cui Anguissa ha saputo gestirlo.

7^ - Fabian in Lazio-Napoli 1-2 il 27 febbraio

Fabian batte la Lazio. Gol all'andata e anche al ritorno. Fondamentale quello dell'Olimpico in extremis con tre punti donati al Napoli quando nessuno ci sperava più. Un gol stupendo non solo per il gesto tecnico al quale ci aveva spesso lo spagnolo abituati ma per l'importanza della rete e per la vittoria che a fine febbraio alimentò i sogni di gloria del Napoli di Spalletti.