Top10 Gol 2023 - Tre prodezze di Kvara, due di Raspadori e quelle di super Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amici di Tuttonapoli, riviviamo questo 2023 con le prodezze degli azzurri: abbiamo scelto le dieci rete più belle ma anche significative a cavallo delle due stagioni

10^) Raspadori in Juve-Napoli 0-1 il 23 aprile

Il gol di Raspadori a Torino è bello e anche simbolico al termine di un'azione pulita. Dalla finta di Zielinski al cross di Elmas da destra fino al sinistro vincente dell'ex Sassuolo. Il gol che vale il trionfo a Torino e anche una fetta di scudetto. Esplosione di gioia in campo e da casa con i tifosi che poi accorsero a Capodichino per accogliere la squadra. Stavolta senza successive sorprese rispetto al precedente del 2018 dopo la rete di Koulibaly.

9^) Raspadori in Napoli-Milan 2-2 il 29 ottobre

Il Napoli non segnava su punizione da diversi mesi, torna a farlo grazie al numero 91 che dalla distanza supera Maignan con una esecuzione perfetta che rilancia gli azzurri in un momento particolarmente complesso contro il Milan di Pioli. Sua la rete del pari, del definitivo 2-2. Bella e utile. Esplode il Maradona. Finalmente una punizione vincente.

8^) Politano in Napoli-Milan 2-2 il 29 ottobre

La rimonta del Napoli contro il Milan la inaugura Politano. Un gol tutto suo, dribbling e tiro secco, pallone preciso alle spalle di Maignan, una rete d'astuzia e intuito che consente agli azzurri di riaprire a inizio ripresa una partita che sembrava già chiusa dopo la doppietta di Giroud. Una rete che consacra Politano, tra i migliori nella prima parte della stagione 2023/24.

7^) Kvaratskhelia in Napoli-Udinese 4-1 il 27 settembre

Kvaratskhelia torna al gol dopo diversi mesi di astinenza e lo fa alla sua maniera. Ruba palla, si avvia in porta, con uno scavetto morbido supera il portiere dell'Udinese e fa gol. Una rete tutta sua, nata dalla sua caparbietà e poi ornata del suo talento, l'idea stupenda del lob e la dolcezza con cui accarezza con cura la palla in porta.

6^) Elmas in Napoli-Juventus 5-1 il 13 gennaio

Nella folle notte del Maradona, il Napoli batte 5-1 la Juventus. Spicca l'ultima rete, quella di Elmas, che da destra si porta avanti la palla con la suola e poi batte Szczesny per il pokerissimo del Napoli di Spalletti. Anche in un ruolo non suo il macedone si confermava utilissimo sia da titolare che a gara in corso. Il dodicesimo perfetto nell'anno del tricolore.

5^) Simeone in Napoli-Roma il 29 gennaio

Il Napoli ha bisogno di un gol per battere la Roma, Spalletti butta nella mischia anche il Cholito che, pressato da Smalling, con una finta di corpo va a destra, poi torna a sinistra, che non è il suo piede, ma così facendo illude il centrale e si crea lo spazio per il bolide che vale il 2-1 finale.

4^) Di Lorenzo in Eintracht-Napoli 0-2 il 21 febbraio

Azione corale, la sviluppano tutti, la rifinisce Kvaratskhelia che con un tacco alla Guti, il suo idolo, smarca Di Lorenzo in area che si trovava alle sue spalle. Il capitano va col mancino e segna la rete del 2-0 in casa dell'Eintracht agli ottavi di finale di Champions League. Rete preziosa che blinda il risultato e avvicina il Napoli ai quarti di finale.

3^) Kvaratskhelia in Sassuolo-Napoli 0-2 il 17 febbraio

Kvaratskhelia parte da centrocampo accarezzando il pallone, lo conduce a testa alta, supera un paio di avversari, arriva nei pressi dell'area di rigore, guarda bene l'angolino e con un preciso rasoterra supera Consigli per una perla che vale il vantaggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un'altra rete stupenda del georgiano che è spesso presente nella speciale classifica. La vera rivelazione, con Kim, nell'anno del ritrovato scudetto.

2^) Osimhen in Napoli-Roma 2-1 il 29 gennaio

Kvaratskhelia da sinistra alza la testa e vede al centro dell'area Osimhen. Cross al bacio per la punta. Il bomber nigeriano controlla la palla col ginocchio, se la porta avanti e poi scarica un destro secco imprendibile per Rui Patricio. Una delle reti più belle del campionato. Immobili i difensori della Roma, sorpresi dal gesto tecnico e dallo strapotere fisico di Osi. Immarcabile.

1^) Kvaratskhelia in Napoli-Atalanta 2-0 l'11 marzo

Il gol dell'anno è anche per noi quello più bello del 2023. Nessuno ha fatto meglio di Kvaratskhelia contro l'Atalanta, neppure lo stesso Kvara ha saputo ripetersi. Un gol che resterà nella storia. Servito da Osimhen, il 77 georgiano sterza due volte, mette a sedere tre difensori della Dea e supera il portiere con un destro potentissimo. Una delle reti più belle degli ultimi anni e di sicuro la più bella di Kvara da quando è a Napoli.