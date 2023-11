I tre numeri che tutti attendono da Mazzarri

© foto di SSCNAPOLI

Numeri, che sono numeri, che vanno poi sempre interpretati. Ma il giochino piace, appassiona, alimenta le discussioni degli esperti ed anche di quelli che vivono il pallone come una passione occasionale. Di fatto, chi più, chi meno, tutti si stanno chiedendo e continueranno a farlo fino alla sfida con l’Atalanta: con quale modulo giocherà il Napoli di Walter Mazzarri?

Il passato non si cancella

In carriera, praticamente in tutta, il modulo tanto amato da Walter è stato il 3-5-2. Quello che l’ha portato alla fama internazionale proprio nella sua prima edizione napoletana, quello che non ha mai abbandonato anche quando le cose hanno iniziato a girare meno bene.

Lo studio del Napoli di Spalletti

“Ho studiato a memoria il gioco di Spalletti”. L’aveva dichiarato nelle settimane scorse, quando quelle parole erano suonate quasi come una candidatura totalmente inattesa durante la prima tormenta che si era abbattuta sulla panchina di Garcia. Quel che sembrava solo un parere esterno, s’è rivelato di immediata attualità ora che il ritorno si è concretizzato. Le prove verranno fatte sul 4-3-3, ma chissà se sullo sfondo la tentazione dell’amato 3-5-2 possa diventare una tentazione per il tecnico.