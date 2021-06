Tuttosport - Fabian vuole lo stesso stipendio di Insigne e Mertens: la risposta del Napoli

Fabian non ha ancora rinnovato, il suo contratto è in scadenza nel 2023, al momento la situazione è congelata, in attesa di sviluppi. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che lo spagnolo, attraverso il suo entourage, avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio da 4,5 milioni, ovvero lo stesso di Insigne e Mertens. Negativa la risposta di de Laurentiis, che ha spiegato: portaci un'offerta da 60 milioni e sarai ceduto. Ma al momento l'offerta non è ancora arrivata.