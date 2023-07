Tuttosport - Ibanez il preferito per sostituire Kim: piace per tre motivi

Tanti nomi per sostituire Kim. Schuurs del Torino, Kilman del Wolverhampton, Koch del Leeds, ma soprattutto il trio Scalvini-Ibanez-Itakura.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti nomi per sostituire Kim. Schuurs del Torino, Kilman del Wolverhampton, Koch del Leeds, ma soprattutto il trio Scalvini-Ibanez-Itakura. Il 19enne centrale dell’Atalanta, 1,94 di altezza, fisicamente potrebbe essere il migliore, ma il Napoli teme possa avere un contraccolpo venendo a giocare da titolare nella squadra campione d’Italia. L’italo-brasiliano della Roma è il profilo che piace di più, per età (24 anni), personalità (fa parte della Selecao) e per la velocità che di più lo rende simile a Kim. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.