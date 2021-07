Tuttosport - Insigne, che distanza col Napoli: chiede 6mln e ballano 2,5 per la chiusura

Tanta, troppa distanza tra Lorenzo e Insigne e il Napoli in chiave rinnovo di contratto. Il capitano azzurro chiede 6 milioni, dunque un aumento rispetto all'attuale stipendio di 5, il Napoli propone un prolungamento ma a 3.5 milioni a stagione. Queste le cifre secondo il quotidiano Tuttosport. Il Napoli non vuole perderlo e Insigne vuole chiudere la carriera in azzurro, ma servirà venirsi incontro per la fumata bianca.