Tuttosport sul verdetto: "Non sarà 3-0 a tavolino, per il Napoli solo multa o un punto di penalizzazione"

In attesa del suo verdetto, l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport prova ad anticipare quella che sarà la decisione del Giudice Sportivo sulla sfida che mai si è disputata tra Juventus-Napoli. Possibile, alla fine, che la partita verrà rinviata, dunque senza il 3-0 a tavolino a favore della Juventus. Per quanto riguarda il Napoli, concreta la possibilità di una sanzione o di un punto di penalizzazione per aver violato il protocollo, ovvero per non aver creato subito la bolla dopo la positività di Zielinski.