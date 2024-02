Il borsino del calciomercato - Quattro rinforzi e club incerto tra immediato e futuro (con un altro tecnico)

Niente difensore, forse il giocatore più atteso, considerando le limitate occasioni sul mercato (Dragusin e poche altre, ancora meno rispetto all'estate)

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Il mercato invernale del Napoli si chiude con la cessione in prestito oneroso (200mila euro) di Gianluca Gaetano che al Cagliari potrà avere più spazio per dimostrare il suo valore e eventualmente tornare in azzurro con credenziali diverse. Per il club di De Laurentiis non è stato un mercato di riparazione semplice, combattuto tra la necessità di intervenire per l'emergenza di risultati e quella di alzare lo sguardo un minimo anche per l'estate anticipando la rivoluzione estiva.

Per questo nessun risparmio sull'investimento di quasi 20mln di euro per anticipare anche i club inglesi per Ngonge, attaccante esterno prospettico, duttile e universale per ogni allenatore, mentre per Traoré e Dendoncker la società ha strappato dei prestiti con diritto che lasciano aperte le valutazioni. Popovic rappresenta invece un investimento (di commissioni visto che era svincolato) per il futuro e Mazzocchi l'usato sicuro per far partire Zanoli, valorizzarlo e forse monetizzare a giugno.

Niente difensore, forse il giocatore più atteso, considerando le limitate occasioni sul mercato (Dragusin e poche altre, ancora meno rispetto all'estate) ma anche la valutazione esagerata raggiunta da Perez e probabilmente anche problematiche collettive (recente il cambio di sistema) che rischiava di rendere ancora più complesso l'inserimento a stagione in corso. Difficile comunque considerare il Napoli singolarmente non rinforzato, almeno sulla carta azzardando dei confronti Traoré/Ngonge per Elmas/Zerbin, Dendoncker/Gaetano, Mazzocchi/Zanoli.

IN ENTRATA

Mazzocchi 100% (a titolo defintivo)

Traoré 100% (in prestito con diritto di riscatto condizionato, Bournemouth)

Popovic 100% (svincolato)

Ngonge 100% (a titolo definitivo, Verona)

Dendoncker 100% (in prestito con diritto di riscatto, Aston Villa)

Pesce 100% (fine prestito, Pro Vercelli)

Spavone 100% (fine prestito, Pro Vercelli)

IN USCITA

Elmas 100% (a titolo definitivo, Lipsia)

Zanoli 100% (in prestito, Zanoli)

Zerbin 100% (in prestito, Monza)

Popovic 100% (in prestito, Monza)

Vergara 100% (in prestito fino al 2025, Reggiana)

Gaetano 100% (in prestito, Cagliari)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Gollini, Idasiak, Contini

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi

CENTROCAMPO: Zielinski, Demme, Lobotka, Anguissa, Cajuste, Traorè, Dendoncker

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Ngonge

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Zanoli, Ngonge

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Ostigard, Simeone, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen

2025 - Contini, Lobotka, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2)

2024 - Meret (+1) Demme, Zielinski

(anni di opzioni a favore del club)

