Il contropiede di ADL: così ha messo Osimhen spalle al muro (e 120 milioni in saccoccia)

“Le parole di Osimhe sul futuro? Lo sapevamo già, andrò al Real Madrid, al Psg o in qualche squadra inglese” ha dichiarato De Laurentiis

Aurelio in contropiede, che nessuno se lo aspettava, anche se tutti già sapevano. Ma, in certe situazioni, un conto è sapere altro è annunciare. Che Victor Osimhen fosse destinato a lasciare Napoli l’estate prossima, lo sapevano pure i sampietrini del centro storico. Che fosse il presidente del Napoli a dirlo, quando ci sono ancora da giocare cinque mesi di stagione calcistica, fa un certo effetto.

“Le parole di Osimhen sul futuro? Lo sapevamo già, andrò al Real Madrid, al Psg o in qualche squadra inglese” ha dichiarato De Laurentiis, che ha di fatto messo spalle al muro l’attaccante nigeriano, scaricando sulla volontà del calciatore i motivi dell’addio nella sessione estiva del calciomercato.

I motivi dell’outing. De Laurentiis, dopo il rinnovo con clausola che tiene al sicuro il Napoli, ha potuto affrontare con serenità l’argomento, consapevole che la decisione di Osimhen è presa da tempo. Sul piano economico non ci perde nulla, sul piano mediatico si scrolla di dosso le possibili critiche per la cessione del ragazzo, che porterà tanto denaro e la possibilità di aprire un nuovo ciclo facendo le scelte giuste sul mercato. Sull’impegno di Osimhen in questa ultima fase in maglia azzurra non ci sono dubbi: Victor giocherà per guadagnarsi la chiamata di qualche big ed alzare ulteriormente il suo ingaggio.

