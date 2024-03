Il dettaglio sfuggito a molti sul gol di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo al minuto 42 di Napoli-Juventus, stadio Diego Armando Maradona. Dalla destra parte un cross di Di Lorenzo, respinto dalla difesa bianconera, col pallone che arriva proprio nel raggio d’azione di Khvicha Kvaratskhelia che, come un compasso, si inarca e disegna la parabola velenosa che batte Szczesny. Tutta l’attenzione del mondo, in quell’istante, si riversa inevitabilmente sul 77 georgiano e sulla sua incontenibile esultanza.

Il calcio, però, è fatto di dettagli. Di chi sa guardare oltre ciò che finisce al centro dell’obiettivo della telecamera. Diversi metri più in là, sulla panchina che ospita mister Ciccio Calzona, lo staff e gli azzurri in attesa di una chiamata, c’è Francesco Sinatti. Per molti uno degli deus ex machina dello scudetto di Luciano Spalletti, quello andato via a luglio per incompatibilità col nuovo staff di Rudi Garcia (sia maledetto quel giorno).

Sinatti, che è tornato a Napoli accogliendo la chiamata di De Laurentiis, è colui a cui è stato affidato il compito di ridare a questa squadra lo sprint perduto. Oltre al lavoro, dettagliato e maniacale che sta svolgendo sin dal primo giorno del suo ritorno, Sinatti è un riferimento anche per lo spogliatoio. Un uomo guida, che sta aiutando Calzona nella difficile impresa di dare a questo gruppo nuova linfa.

“Il blocco mentale” di cui parlava Calzona è quello su cui anche il preparatore atletico si è ripromesso di lavorare. Testa e gambe, in fondo, hanno bisogno l’una delle altre. Sinatti lo sa, s’è buttato a capofitto nella nuova avventura napoletana. Ed è stato il primo a raggiungere Kvara dopo il gol, schizzato dalla panchina per festeggiare col gruppo. Sinatti è in formissima, lo si è visto domenica al Maradona. E con lui, anche sullo stato atletico degli azzurri, è in mani eccezionali. Quante scelte errate fatte in estate, andando a rompere con professionisti che hanno questo amore per quella maglia. Da qui alla fine, saranno i dettagli a fare la differenza. Anche quelli su un esultanza che scalda il cuore, di chi segna, e di chi lavora incessantemente per permettere ai calciatori di essere in condizioni ottimali per rendere al meglio.

Commenta con l'autore