Il doppio colpo tra gli scontenti

L'agosto "incandescente" annunciato da Aurelio De Laurentiis è ormai alle porte, ma quel giro di attaccanti a cui faceva riferimento probabilmente è già partito. Sfumato Nicolas Pépé, che ieri ha firmato per l'Arsenal, che l'ha spuntata grazie a oltre 8mln di euro di commissioni agli agenti, il Napoli ha cambiato i propri piani ma senza perdere fiducia nel doppio colpo per l'attacco dopo le tante cessioni messe a segno ed il tesoretto creato. Con l'uscita di Verdi ed Ounas, destinati a Torino e Lille, Ancelotti si ritroverebbe col solo Younes come cambio offensivo ai quattro giocatori offensivi e per questo attende un giocatore che possa giocare tra le linee, dietro la punta da trequartista ed a destra nel terzetto dietro la punta nel 4-2-3-1, ed una punta.

Il Napoli ha intenzione di sfruttare il malcontento di almeno tre dei nomi che si porta dietro da mesi. A partire da James Rodriguez, che da lunedì si allena col Real Madrid ma che è un separato in casa per via del rapporto con Zidane che anche ieri non ha dato certezze sulla permanenza del colombiano, a dispetto di quanto trapelato sulla stampa spagnola sulla decisione del club di tenerlo in organico. Il Napoli resta in attesa di un'apertura, forte della volontà del giocatore. Altro separato in casa è Mauro Icardi, da anni pallino di De Laurentiis che ora vede uno spiraglio per il trasferimento. Anche qui il Napoli è convinto che l'attesa possa far calare le pretese dell'Inter. Più dietro nelle gerarchie, ma tra i primi nomi fatti di Ancelotti, Hirving Lozano è un altro obiettivo che non vede l'ora di cambiare squadra. Ieri il PSV è stato eliminato a sorpresa nel secondo turno preliminare di Champions ed una permanenza del messicano a questo punto, senza neanche la vetrina europea più importante, avrebbe ancora meno senso. L'agosto incandescente di De Laurentiis sta arrivando.