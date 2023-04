Il gol al tiro numero 38 di Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sono modi e modi di raccontare il calcio, di vedere calcio, di percepire calcio. C'è spesso chi lo analizza solo in base al risultato finale, esaltando una squadra e criticando quella che esce sconfitta. Il doppio incrocio Champions tra Napoli e Milan è stato intenso, denso di episodi che hanno poi fatto la differenza. La questione arbitrale, le assenze in casa azzurra, una condizione non ottimale di alcuni uomini chiave: tutti frammenti di una verità che non è mai di uno schieramento soltanto.

Esiste però un dato, quello incontestabile, su cui poggiare qualche riflessione in più. Tra la sfida di San Siro e quella del Maradona il Napoli ha collezionato 38 tiri, dovendo però attendere proprio l'ultimo tentativo per bucare la porta di Maigan. Il colpo di testa di Osimhen al minuto 93' della seconda gara è stato l'unico tentativo a segno degli azzurri, troppo imprecisi nelle due gare nelle occasioni avute in area rossonera. Creare così tanto, per far gol poi solo nell'ultima delle 38 situazioni che hai creato per andare a rete, è uno dei motivi per cui non si è centrato il passaggio del turno.