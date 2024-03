Il grande dubbio verso Milano: cosa filtra da Castel Volturno per Osimhen

TuttoNapoli.net

L’antivigilia della sfida di Milano contro la capolista Inter ha preso subito le sembianze del giallo: ci sarà o no Victor Osimhen, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che stamattina tutto sarà più chiaro, dopo la rifinitura e soprattutto dopo che Francesco Calzona diramerà le convocazioni:

"Se Osimhen rientrerà nel gruppo che partirà per Milano, allora sarà regolarmente al centro dell’attacco. Viceversa, Calzona potrebbe addirittura ridare una maglia da titolare a Giovanni Simeone, per la prima volta dal suo avvento in panchina. Il Cholito è in vantaggio su Raspadori". Il Napoli comunque spera di poter contare su Osimhen e non sembra nulla di particolarmente grave, ma quando si tratta di noie muscolari ci si affida molto alle sensazioni del giocatore.