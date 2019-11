Il Mattino - ADL blocca gli stipendi di ottobre in attesa delle multe: pronta un'altra azione legale

Fin dal primo momento Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: linea dura dopo la ribellione dei suoi calciatori dinanzi alla sua decisione di mandare la squadra in ritiro. E mai ha pensato di esitare, di non procedere nella battaglia legale. E' per questo, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino, che il presidente azzurro non ha ancora erogato gli stipendi di ottobre. Un ritardo di diversi giorni rispetto a quelle che sono le abitudini della società.

DECURTAZIONI - ADL non ha pagato l'ultima mensilità perché è in attesa di conoscere le decurtazioni che deciderà il Collegio Arbitrale. Non ha intenzione di tendere la mano ai ribelli, che di par loro sono infastiditi. Ma i veterani sapevano che De Laurentiis avrebbe reagito così e non sarebbe stato tenero. Ora sono in attesa di conoscere l'entità delle multe, con la speranza che siano uguali per tutti, ma questo si saprà solo al momento della notifica. Il Napoli si muoverà su un doppio binario: istanza di arbitrato con ammenda per violazione dell'accordo collettivo e poi l'azione legale per i danni d'immagine.