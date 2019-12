Il Mattino - ADL non molla Ibra! Contatto nelle ultime ore con Raiola, il piano

Con una situazione molto delicata sotto il punto di vista dei risultati, è chiaro che in casa Napoli anche il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un punto di svolta, magari nella speranza di poter inserire qualche pezzo importante all'interno di un mosaico decisamente scolorito come quello costruito negli ultimi due anni all'ombra del Vesuvio.



IL POSSIBILE AFFONDO - Come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, il presidente De Laurentiis starebbe seriamente pensando all'affondo per Zlatan Ibrahimovic: nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un contatto con l'agente dello svedese Mino Raiola, L'operazione, ovviamente, resta complicata visti gli otto mln chiesto dall'ex giocatore dei LA Galaxy.

MOTIVAZIONI - L'operazione Ibra sarebbe un mossa, da parte del patron Aurelio, volta a dare nuova linfa ad un ambiente che sembra ormai spento dopo le ultime vicissitudini e risultati decisamente negativi. Chiaro che anche per Zlatan, al contempo, il passaggio del turno del Napoli in Champions sarebbe un passaggio chiave che potrebbe convincerlo, vista la possibilità di poter nuovamente giocare un torneo di prestigio.