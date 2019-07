Il Mattino - ADL vuole James a Dimaro, fonti vicine a Mendes dicono che si può fare

Il colpo James Rodriguez come regalo per i tifosi che raggiungeranno il ritiro di Dimaro. È l’idea di Aurelio De Laurentiis che vuole chiudere il fretta l’affare per portare il fantasista colombiano in azzurro. Stando a quanto riferisce il Mattino oggi in edicola, fonti vicine a Jorge Mendes lasciano presagire che De Laurentiis riuscirà a mettere James a disposizione di Carlo Ancelotti già per gli ultimi giorni di Dimaro. Il sì di James c’è già da tempo e la gestione dei diritti d’immagine è questione già affrontata con Mendes, va solo limata. Bisogna, invece, trovare l’accordo con il Real Madrid. Florentino Perez vuole chiudere in fretta, si continua a discutere attorno alla cifra di 42 milioni. Il nodo resta quello della formula: prestito con obbligo (quella preferita dal Napoli), cessione a titolo definitivo (quella scelta dal Real). Mendes, dopo aver terminato nelle ultime ore le lungaggini dell'affare Joao Felix, sta facendo da ponte costante tra Napoli e Madrid.