Il Mattino - Allan resta a Napoli! Il Psg non si è fatto sentire, ADL chiaro sul futuro del brasiliano

Finalista in Copa America, Allan si gode il presente e il Napoli lo blinda. Il brasiliano, salvo sorprese, resterà a Napoli. L'edizione odierna de il Mattino spiega che il Psg dopo l'assalto di gennaio scorso non ha fatto passi avanti in questa sessione estiva di mercato. Il presidente de Laurentis è stato chiaro nei giorni scorsi precisando che queste operazioni dovrebbero essere pianificate in tempi rapidi perché altrimenti non ci sarebbe il tempo di puntare su eventuali sostituti. I giorni passano e il club parigino non ha formulato offerte per il mediano azzurro la cui riconferma, quindi, prende sempre maggiore consistenza.