Il Mattino - Allan spera di andar via, ma nessuno dal PSG ha chiamato il Napoli: prezzo svalutato

In questi giorni Allan sta lavorando duramente a Castel Volturno, alla ricerca del riscatto dopo tutte le polemiche dell'ultimo periodo, di cui spesso è stato protagonista. D'altronde il brasiliano è stato tra quelli che più ha alzato la voce negli spogliatoi dopo il Salisburgo e adesso attende la multa di Aurelio De Laurentiis. Dal club stanno provando a distendere gli animi, ma delle sanzioni bisognerà tenere conto per capire se sarà davvero pace o no.

SPERANZA PSG - Allan è un calciatore fondamentale per l'equilibrio tattico del Napoli, dal momento che rappresenta l'unico vero recuperatore di palloni della squadra, ma ben presto potrebbe salutare la Campania. In cuor suo - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - l'ex Udinese spera che il PSG non si sia arreso e che torni alla carica nelle prossime sessioni di mercato. Una speranza che probabilmente resterà vana, visto che fin qui nessuno da Parigi ha bussato alla porta del Napoli, che tra l'altro lo scorso anno mandò via Al-Khelaifi e i suoi con una super-richiesta da 80 milioni. Cifra che di certo adesso Giuntoli non potrebbe richiedere a nessuno.