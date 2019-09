Il Mattino - Ancelotti prepara ancora ampio turnover: otto cambi, tre nodi da sciogliere

Giorni di studio per Carlo Ancelotti, in vista del match di stasera contro il Cagliari. Il tecnico azzurro sarebbe pronto, come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, a riproporre un altro turnover massiccio con ben 8 cambi rispetto alla sfida di Lecce.



I DUBBI - Alcuni ballottaggi e nodi da sciogliere per l'allenatore azzurro, cominciando dalla coppia d'attacco, con Mertens dall'inizio e Milik e Lozano che si giocheranno una maglia. Dubbio anche sull'esterno sinistro, con Younes ed Insigne a contendersi una maglia da titolare, mentre nelle retrovie con l'impiego di Manolas riposerebbe Koulibaly e verrebbe confermato Maksimovic, ma c'è da capire se il greco riuscirà a partire dall'inizio.



I CAMBI - Ancelotti cambierà ancora tanto rispetto al match contro il Lecce. Tra i pali tornerà Meret al posto di Ospina, sulle corsie laterali riprenderanno posto i terzino Di Lorenzo e Mario Rui; a centrocampo nuovamente spazio ad Allan dall'inizio, con Fabiàn che dovrebbe riposare e Zielinski confermato dall'inizio (scalpita Elmas). Tornerà, poi, anche Callejon sulla destra.