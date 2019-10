Il Mattino - Ancelotti, qualcuno non è in linea col suo pensiero: sfogo post Brescia ha inciso

Il Napoli vive un momento non particolarmente brillante, e cosi l'ultimo pareggio in casa del Torino ha lasciato un po' di amaro in bocca ai tifosi azzurri. Il tutto condito da prestazioni poco convincenti da parte degli azzurri che, col Genk e poi in casa dei granata, hanno racimolato soltanto due punti nelle ultime due uscite. L'edizione di oggi de Il Mattino prova a sviscerare la situazione ed in particolare il rapporto di Ancelotti e la squadra, spiegando come "qualcuno non pare essere in linea con il suo pensiero e lo sfogo al San Paolo, nello spogliatoio, dopo la vittoria sul Brescia con il dito puntato sull'atteggiamento troppo remissivo, ha lasciato il segno".