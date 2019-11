Il Mattino - Ancelotti sente un clima persecutorio: scritta una lettera difensiva per il ricorso

Carlo Ancelotti è celebre per la sua freddezza con cui calcola ogni mossa e anche oggi non si farà trovare pronto nel tentativo di annullare la squalifica che gli è stata inflitta ingiustamente dopo quanto accaduto nel finale di Napoli-Atalanta. Stando a quanto riferito da Il Mattino, l'allenatore azzurro sente un clima persecutorio attorno a sé e al suo Napoli. E' per questo che ha deciso di ricorrere.

LETTERA - Ore 11, nella I sezione della corte sportiva di Appello presediuta da Lorenzo Attolico. E' lì e in quel momento che Ancelotti proverà a far sentire la sua voce. S'è preparato già un discorso, ha scritto una lettere difensiva di suo pugno che vuole far leggere a chi dovrà giudicare. Il primo fronte da superare, però, è quello dell'ammissibilità del ricorso. In questo dovranno essere bravi i legali del club azzurro.