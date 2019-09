Il Mattino - Ancelotti sogna il nuovo Pirlo: anche il Napoli su Tonali, chiamato oggi al test San Paolo

Sandro Tonali è il classico predestinato. Classe 2000, faccia da bravo ragazzo, ancora un teenager eppure già da qualche anno tutti parlano di lui. Il paragone? Quello con Pirlo, non potrebbe essere altrimenti: inizi al Brescia, capelli a caschetto ed una classe che non appartiene a tutti. Oggi il centrocampista delle Rondinelle sarà titolare al San Paolo e per Carlo Ancelotti sarà l'occasione per osservarlo da vicino. D'altronde chi meglio di Carletto, colui il quale ha lanciato nel grande calcio proprio Pirlo, potrebbe farlo esplodere.

TUTTI PAZZI - L'anno prossimo - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - è difficile che il regista resti al Brescia. Attualmente la sua valutazione è di 30 milioni di euro, ma dopo un anno di apprendistato in Serie A potrebbe anche schizzare fino al doppio. Sul classe 2000 ci sono diverse big, Napoli compreso: Juventus, Inter, Roma, ma anche Manchester City, Chelsea e Monaco. Il club partenopeo potrebbe dunque partecipare all'asta, visto che - come scrive il quotidiano nel titolo - anche "Carlo sogna il nuovo Pirlo".